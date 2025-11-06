Manisa'da Sahte Kimlikle Çalışan Dolandırıcı Yakalandı

Manisa'da JASAT ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usulüne muhalefet gibi suçlardan toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'yi, çalıştığı işletmede sahte kimlikle yakaladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Karşılıksız Çek Verilmesine Sebebiyet Verme' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. (E/1970)'nin, bir işletmede farklı kimlikle çalıştığı tespit etti. JASAT ekiplerince 5 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda saklandığı işyerinde gözaltına alınan A.Y. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı. - MANİSA