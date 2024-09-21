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Manisa'da Sahte Gıda Ürünleri Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Zeytinyağı, Bal ve Salça Ele Geçirildi

Manisa'da Sahte Gıda Ürünleri Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Zeytinyağı, Bal ve Salça Ele Geçirildi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri, gıda ürünü satışı yapan bir iş yerinde düzenlediği operasyonda 2.5 milyon TL değerinde sahte zeytinyağı, bal ve salça ele geçirdi. E.B. isimli şahsa 550 bin TL ceza kesildi.

Manisa'da jandarma ekiplerince gıda ürünleri satışı yapan bir iş yerine düzenlenen baskında, piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan sahte zeytinyağı, bal ve salça ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte gıda ürünleri satışı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince E.B. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon TL olan bin 60 litre sahte zeytinyağı, 2 bin 900 kilogram sahte bal, bin kilogram sahte salça ele geçirildi. Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şüpheliye 550 bin TL tutarında idari para cezası kesilirken, E.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinyağı Operasyon Yunusemre Jandarma 3-sayfa Ekonomi manisa Tarım

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