Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Sağanak Yağış Sonucu Köprü Yıkıldı ve İstinat Duvarları Heyelanla Yıkıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'da dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış derelerin debisinin artmasına neden olurken, Şehzadeler ilçesindeki Sarma Çayı üzerinde bulunan karayolu köprüsü yıkılırken, şehir merkezinden geçen Çaybaşı deresinin istinat duvarlarının bir kısmı heyelanla yıkıldı.

Manisa'da dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış derelerin debisinin artmasına neden olurken, Şehzadeler ilçesindeki Sarma Çayı üzerinde bulunan karayolu köprüsü yıkılırken, şehir merkezinden geçen Çaybaşı deresinin istinat duvarlarının bir kısmı heyelanla yıkıldı.

Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ildeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu. Şehzadeler ilçesindeki kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Sarma Çayı köprüsü saat 10.00 sıralarında heyelan sonucu çökerken bölgede jandarma, AFAD ve MASKİ ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapattı. Sarma Çayının debisinin hala yüksek olması nedeniyle herhangi bir çalışma başlatılamazken jandarma ekipleri yolu araç trafiğini kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Çaybaşı deresinin istinat duvarı çöktü

Manisa'nın Spil Dağından aldığı kaynak suyunu Gediz Nehri'ne taşıyan Çaybaşı Deresinin de debisinin artması nedeniyle Osmanlı döneminde yapılan dere ıslah çalışmalarına ilaveten sonradan yapılan istinat duvarlarının bir kısmı heyelan sonucu göçtü. Yolun altında büyük bir boşluk oluşurken, bölgede çalışma yapan belediye ekipleri heyelan olan kısmı bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Jandarma Manisa AFAD 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir? Halk TV konuğu Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar biyografisi! Resmi Gazete atama kararları! 16 Ocak Resmi Gazete kararları neler? 2431 Sayılı Resmî Gazete düzenlemeleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title