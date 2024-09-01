Manisa'da Sağanak Yağış Nedeniyle Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Manisa'nın Akhisar ilçesi ve çevre ilçelerde etkili olan sağanak yağış 3 günlük 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinin son gününe denk gelince uzun araç kuyrukları oluştu. İzmir- İstanbul karayolundaki trafik durma noktasına gelirken, araç kuyruğu Manisa'dan yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Akhisar ilçesine kadar dayandı.

Manisa'da kent merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akhisar ilçesinde şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle yolları ve sokakları su bastı. Özellikle ilçeye bağlı Ragıpbey Mahallesi 16 ve 156 sokak kesişiminde ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yağmur suyu tahliye hatlarındaki kapaklardaki tıkanmaları açmaya çalışırken bölgeye Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sevk edildi.

Manisa kent merkezi ve ilçelerinde yaşanan şiddetli yağış 3 günlük 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinin son gününe denk gelince İzmir-İstanbul karayolunun da tıkanmasına neden oldu. Karayolunun bazı kesimleri sular altında kalırken trafik adeta durma noktasına geldi. İzmir-İstanbul karayolundaki trafik durma noktasına gelirken araç kuyruğu Manisa'dan yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Akhisar ilçesine kadar dayandı. - MANİSA