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Manisa'da Rüzgar Türbini Pervanesi Taşıyan Tır Zincirleme Kazaya Karıştı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan bir tırın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, sabah saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi ve trafik kısa süreliğine kontrollü olarak verildi.

Manisa'da rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır kazaya karıştı

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır ile birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah 05.50 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Manisa Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan R.E. isimli şahsın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce önünde seyreden G.A. yönetimindeki hafif ticari araca ardından metrelerce uzunluğundaki rüzgar türbini pervanesi taşıyan tıra çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, rüzgar türbini pervanesinin tır üzerinden devrilmemesi olabilecek faciayı önledi. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak verilen trafik akışı, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden normale döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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