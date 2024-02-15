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Manisa'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.'yi (26) durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında şüpheliden 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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