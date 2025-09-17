Haberler

Manisa'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir gençten ruhsatsız bir tabanca ve mermiler ele geçirdi. 18 yaşındaki E.C.A.'ya yasadışı silah bulundurmaktan işlem yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri E.C.A.'yı (18) Sart Mahallesi'nde durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliye '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
