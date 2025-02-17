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Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tabanca ve 3 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tabanca ve 3 Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 adreste jandarma tarafından yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez ve Urganlı karakolları ile JASAT tarafından, yasadışı silah ticaretine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda 3 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda, ikisi kuru sıkıdan bozma 4 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 2 şüpheliye yönelik adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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