Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından av bayisi olarak faaliyet gösteren iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız ve faturasız olarak satışa hazır çok sayıda silah ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından av bayisi olarak faaliyet gösteren iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız ve faturasız olarak satışa hazır çok sayıda silah ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından av bayisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde faturasız ve ruhsatsız silah ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Ş.B. isimli şüphelinin iş yeri, depo ve aracında yapılan aramalarda 140 adet tüfek, 45 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet parçalanmış vaziyette tüfek, 21 adet parçalanmış vaziyette kuru sıkı tabanca, 9 bin 450 adet 9 mm tabanca fişeği, 600 adet 7,65 mm tabanca fişeği, bin 900 adet av fişeği, 480 adet meşale, 71 paket havai fişek, 2 adet büyük tezgah üstü matkap ve tabanca ve tüfek tamiri için kullanıldığı değerlendirilen alet bulundu. Operasyonda el geçirilen malzemelere el konulurken Ş.B. ve N.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Manisa Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title