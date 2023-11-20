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Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Soruşturma devam ediyor.