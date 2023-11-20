Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Soruşturma devam ediyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restoranda dün gece, aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi.
Çıkan kavgada tüfekle vurulduğu belirtilen Erkan Ildız (40) hayatını kaybetti. M.E.D. ( 45), S.T. (45) ile İ.Ö. (52) yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa