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Manisa'da PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. B.B. ve Y.B. isimli şahısların evlerine düzenlenen baskında 5 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet örgütsel doküman, 2 adet kırmızı ve yeşil renk sprey kutusuna el konuldu. Gözaltına alınan B.B. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemece "örgüte üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manisa YPG PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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