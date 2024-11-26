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Manisa'da PKK/KCK Operasyonu: 8 Gözaltı

Manisa'da PKK/KCK Operasyonu: 8 Gözaltı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 8 kişi gözaltına alındı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Turgutlu Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bugün yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yetkililer, operasyonun, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik devam eden bir dizi çalışma kapsamında yapıldığını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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