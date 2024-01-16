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Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

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Manisa Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesindeki DEM parti binasına düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı. Baskında terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesindeki DEM parti binasına baskın düzenlendi. 7 kişinin gözaltına alındığı baskında terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Saruhanlı ilçe DEM parti binasında terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının asılı olduğu ve haklarında ilçe eş başkanı ve terör örgütü üyesi oldukları yönünde ihbar bulunan M.A. (61), E.G. (46) isimli şahıslar il merkezinde düzenlenen DEM parti 2. olağan kongresinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen K.E. (20), K.E. (22), C.B. (19), D.T. (20), V.A. (24) olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. DEM parti binasında yapılan aramalarda ise PKK/KCK silahlı terör örgütünün içerisinde faaliyet yürütürken öldürülen örgüt mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankart ve çerçevelenmiş resimleri ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller, provokatif amaçlı kullanılan bez parçaları ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saruhanlı Manisa PKK 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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