Manisa'da park halindeki otomobil yandı Manisa'nın Salihli ilçesinde, otoparkta park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde, otoparkta park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Salihli Belediyesi Otoparkında, park halinde bulunan 45 U 5775 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmından çıkan ve elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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