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Manisa'da Özel Trafik Denetiminde 303 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan özel trafik denetiminde 303 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. 19 araç trafikten men edilirken, 36 sürücünün ehliyetleri geçici olarak geri alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan özel trafik denetiminde 303 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 19 aracın trafikten men edildiği 36 sürücünün de ehliyetlerinin geçici olarak geri alındığı öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen özel trafik denetim sonuçları paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "24-30 Haziran tarihleri arasında icra edilen özel trafik denetimlerinde Trafik Jandarması Timlerince; 24-30 Haziran 2024 tarihleri arasında; 'Alkol/Uyuşturucu Madde Kullanımı', 'Emniyet Kemeri', 'Cep Telefonu', 'Motosiklet', 'Traktör ve Yük Taşıyan Araçlara' yönelik özel trafik denetim faaliyetleri icra edilmiştir. Denetim Sonucunda; 8 bin 936 araç ve sürücü kontrol edildi. 303 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 19 araç trafikten men edilmiş, 36 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, yoklama kaçağı olarak aranan 9 şahıs ile yakalama kaydıyla aranan 8 araç yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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