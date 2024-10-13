Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Otomobilin Çarptığı Geyik Telef Oldu

Manisa'da Otomobilin Çarptığı Geyik Telef Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı geyik telef oldu. Kaza, Alaşehir - Denizli karayolunda meydana geldi. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

Kaza, dün gece saatlerinde Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir - Denizli karayolunda seyretmekte olan Ali Durman (77) yönetimindeki GF-250-ZS4 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan geyiğe çarptı. Kazada geyik telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili Salihli Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Hayvan Hakları Yerel Haberler Otomobil Alaşehir 3-sayfa Denizli Sarıgöl manisa Yaşam Kaza

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

 Köfteci Yusuf'a verilen 'Helal sertifa' CHP'yi harekete geçirdi

Köfteci Yusuf ile ilgili isyan ettiren detay CHP'yi harekete geçirdi

 3 kişiyi katleden 16 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra harekete geçmiş

3 kişiyi katleden 16 yaşındaki caniyle ilgili korkunç detay
Sedat Peker: Afgan ve Suriyeliler Türk gruplarını piyasadan silecek, bu çok büyük bir tehlike

Sedat Peker "Bu çok büyük bir tehlike" sözleriyle uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.