Manisa'da Otomobilin Çarptığı Geyik Telef Oldu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı geyik telef oldu. Kaza, Alaşehir - Denizli karayolunda meydana geldi. Otomobilde maddi hasar oluştu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
Kaza, dün gece saatlerinde Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir - Denizli karayolunda seyretmekte olan Ali Durman (77) yönetimindeki GF-250-ZS4 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan geyiğe çarptı. Kazada geyik telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili Salihli Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu. - MANİSA