Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e (66), İzmir istikametinden, Salihli istikametine giden M.K.'nin (43) kullandığı 35 HC 7260 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Öz'e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Öz hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bisiklet, Otomobil, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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