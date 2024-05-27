Üye Girişi
Haberler

Manisa'da otomobil zeytin bahçesine devrildi, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde A.G.'nin (19) kullandığı 45 YF 829 plakalı otomobil, Mecidiye Mahallesi - Kapaklı Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.G. ile otomobildeki yolcular D.E.Ö. (19), E.S. (19), E.I. (19) ve B.Ö. (30) ambulanslarla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akhisar Zeytin Manisa Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu

Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title