Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri D. (52) idaresindeki 45 SA 3060 plakalı otomobil ile Ali I. (40) idaresindeki 45 LT 188 plakalı motosiklet, Öğretmenevi civarındaki Fevzipaşa Alt Caddesi kesişiminde çarpıştı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan eşi Huri I. (39) ve oğlu Ali İlber I. (3) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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