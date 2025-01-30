Manisa'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında il genelinde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında 24 ekip 44 personel ile terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve bilgilendirmelerde 284 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 4 bin 9 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı. Kusurlu ve eksik evrağı olan otobüs ve sürücülerine ise 17 bin 330 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - MANİSA