ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Manisa'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

Manisa'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 23-28 Ocak tarihleri arasında otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. 284 otobüs kontrol edildi, 4009 yolcuya bilgilendirme yapıldı ve kusurlu sürücülere toplamda 17 bin 330 TL ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında il genelinde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında 24 ekip 44 personel ile terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve bilgilendirmelerde 284 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 4 bin 9 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı. Kusurlu ve eksik evrağı olan otobüs ve sürücülerine ise 17 bin 330 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
img

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
img

"Grip 1 günde nasıl atlatılır?" sorusuna yanıtı büyük tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.