Manisa'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 23-28 Ocak tarihleri arasında otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. 284 otobüs kontrol edildi, 4009 yolcuya bilgilendirme yapıldı ve kusurlu sürücülere toplamda 17 bin 330 TL ceza kesildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında il genelinde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirmesi gerçekleştirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında 24 ekip 44 personel ile terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve bilgilendirmelerde 284 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 4 bin 9 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı. Kusurlu ve eksik evrağı olan otobüs ve sürücülerine ise 17 bin 330 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - MANİSA