Manisa'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, otobüslerde emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi ve cezai işlem uygulandı.
Manisa'da emniyet ekipleri tarafından yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 5-11 Mart 2024 tarihlerinde, 30 ekip ve 56 personelin katılımıyla terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 576 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 4 bin 574 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldığı ve 7 bin 527 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA