Manisa'da Otobüs ve Servis Araçlarına Yoğun Denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından terminallerdeki yolcu otobüslerine ve okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl genelindeki terminallerde 9-14 Ekim tarihleri arasında 18 ekip ve 37 personelin katılımıyla otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirilmesi yapıldı. Bu kapsamda 299 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 4 bin 160 yolcu emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan yolculara da 15 bin 84 TL idari para cezası uygulandı.

Yine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 15 Ekim tarihinde 20 ekip 46 personel ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 188 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 7 araç ve sürücüsüne toplam 18 bin 191 TL idari para cezası uygulandı ve 3 araç da trafikten men edildi. - MANİSA