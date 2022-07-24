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Son dakika haber! Manisa'da orman yangını çıktı

AA - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Manisa'da orman yangını çıktı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine yangına 4 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

AA / Ahmet Bayram - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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