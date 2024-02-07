Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Ot Yangınında 30 Arı Kovanı Yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangınında 30 arı kovanı ve binlerce arı telef oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde arazi de çıkan ot yangınında 30 arı kovanı yandı, binlerce arı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi'nde Ördekli mevkiinde bulunan boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangında arazide bulunan 30 arı kovanı içindeki arılarla birlikte yandı. Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında çok sayıda arı telef olurken, kovanlar da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salihli Manisa Çevre Doğal Afet 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi! Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda? Ziraat Türkiye kupası maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Winston Churchill'in dişleri ne kadara satıldı? Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? SAFİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI! | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title