Manisa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Manisa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Yukarı Kayapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Kayapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.20 sıralarında Yukarı Kayapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ile birlikte havadan helikopter müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, Manisa Valisi Vahdettin Özkan da bölgeye giderek, ekiplerin söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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