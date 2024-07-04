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Manisa'da ormanlık alanda Hint keneviri operasyonu: 2 tutuklama

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 85 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 85 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çeviren 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bahçecik Mahallesi'ndeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada 85 kök Hint keneviri ve 40 gram kubar esrarın yanı sıra 100 metre sulama sistemi, zirai ilaç, 25 kilogram tavuk gübresi 1 adet zirai ilaç makinesi ele geçirildi.

Ormanlık alanda Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Jandarma ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonunda şüphelilerin Y.G.(38) ve M.G.(36) olduğunu tespit etti.

Yakalanıp, gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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