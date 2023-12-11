Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Ormanlık Alanda Cinnet: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda yaşanan olayda bir adam, önce kayınbiraderini ardından da eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda önce kayınbiraderini ardından da eşini öldüren adam aynı silahla intihar etti. Olayın sebebinin belirlenmesi için yürütülen çalışma devam ederken kardeşler kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olay, 10 Aralık Pazar günü saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yerde yatan 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Olayda Alaattin Turantekin, 45 AT 929 plakalı araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide önce kayınbiraderi Bülent Eslik'i ardından da eşi Tülin Turantekin'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Olayda hayatını kaybeden Bülent Eslik ve kardeşi Tülin Turantekin için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende kardeşlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşler Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan cinayetin ardından intihar ettiği belirlenen Alaattin Turantekin için ise Kırtık Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Manisa Olaylar Aile İçi Şiddet Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title