Manisa'da ormanlık alanda 167 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da ormanlık alanda 167 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da ormanlık alanda 167 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarmanın birlikte düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarmanın birlikte düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışma sonucu Yenipazar Mahallesi Hayıtlık mevkiindeki ormanlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Dron destekli çalışmanın ardından jandarma ve polis ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada üç farklı noktada boyları 140 ile 270 santimetre arasında değişen toplam 167 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek sökülürken, jandarma kenevirleri yetiştiren kişinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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