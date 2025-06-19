Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

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Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın ihbarının ardından sadece 3 dakika içinde yangın bölgesine ulaşan ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Manisa'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın ihbarından sadece 3 dakika sonra bölgeye ulaşan ekipler yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 09.49 sıralarında Badınca Mahallesi kırsalında başladı. Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına ilk müdahale saat 10.02'de yapıldı.

Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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