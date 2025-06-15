Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, ekipler 10 dakika içerisinde müdahale etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve karada yoğun çalışmalar devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın ihbarından sadece 10 dakika sonra müdahalenin başladığı alanda ekipler hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Manisa'nın Soma ilçesi Bayat Mahallesi'nde bugün saat 14.33'te çıkan orman yangınına 14.43'te ilk müdahale yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangına müdahale çalışmalarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer görev alırken, orman ekipleri, yangının daha fazla büyümemesi ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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