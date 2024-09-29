Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesinde saat 14.40'ta çıkan orman yangınına 15 dakika içinde ekipler tarafından müdahale edilmeye başlandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahalenin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA