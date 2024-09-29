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Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda hava ve karada ekip müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesinde saat 14.40'ta çıkan orman yangınına 15 dakika içinde ekipler tarafından müdahale edilmeye başlandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahalenin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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