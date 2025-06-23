Manisa'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Manisa'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde oluşan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanda yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Cephanelik mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Vatandaşlar ve ekipler, alevlerin evlere sıçramaması için seferber olurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA aracı da yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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