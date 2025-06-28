Manisa'da Orman Yangını Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangını Devam Ediyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın, yerleşim alanlarına yakın bir bölgede başladı ve çok sayıda hava ve kara ekibi yangını söndürmek için çalışmalara katılıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi yakınlarında saat 11.25'te başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale devam ediyor.

Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve yangın söndürme uçakları havadan müdahale başlatırken, kara ekipleri de arazözler ve itfaiye araçlarıyla yoğun bir şekilde çalışmalara katıldı.

Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine, jandarma ekipleri mahalle sakinlerini bilgilendirerek önlem aldı. Bazı noktalarda tedbir amaçlı boşaltmaların yapılabileceği öğrenilirken, bölgede etkili olan rüzgarın müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

Manisa Valiliği, yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları ve güvenlik önlemlerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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