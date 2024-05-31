Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen göçük sonucu bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Salihli OSB'de bulunan bir fabrika inşaatının kanalizasyon çalışması esnasında toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçükte işçilerden Selim Çankaya(41) göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler toprak altındaki işçiyi kurtarmak için zamanla yarışırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan İşçi Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Hayatını kaybettiği belirlenen İşçi Selim Çankaya'nın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA