Manisa'da Okul Servislerine Yönelik Denetim: 6 Araca Ceza, 1 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından dün okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 187 araçtan kusurlu görülen 6 okul servisine idari, para cezası uygulanırken bir aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 18 Şubat 2025 tarihleri arasında 22 ekip ve 45 personelle okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim sonucunda; 187 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 6 araç ve sürücüsüne toplam 13 bin 416 TL idari para cezası uygulandığı ve 1 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA