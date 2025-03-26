Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve Erdoğan açıklaması
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir

Ankara kulislerini sarsan ihtimal! Kılıçdaroğlu koltuğuna dönüyor
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı

Ankara'yı harekete geçiren görüntü! Atılan slogana tepki yağıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

TCMB 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

Manisa'da Okul Servislerine Yönelik Denetim: 5 Araca Ceza, 1 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa'da Okul Servislerine Yönelik Denetim: 5 Araca Ceza, 1 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da yapılan okul servisleri denetiminde 229 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 5 araca toplamda 17 bin 912 TL idari para cezası kesildi, bir araç ise trafikten men edildi.

Manisa'da gerçekleştirilen okul servislerine yönelik denetimde 229 araç kontrol edilirken kusurlu görülen 5 araca 17 bin 912 TL idari para cezası uygulandığı bir aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 25 Mart 2025 tarihinde 25 ekip 50 personel ile gerçekleştirilen özel denetim sonucunda 229 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimde kusurlu görülen 5 araç ve sürücüsüne toplam 17 bin 912 TL idari para cezası uygulandığı ve 1 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title