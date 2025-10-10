Manisa'da Okul Servislerine Yoğun Denetim: Cezalar Kesildi, Araç Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken 1 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23 ekip ve 45 personelin katılımıyla "Okul Servisi Denetimi" gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 192 okul servisi ve sürücüsü kontrol edilirken, denetimlerde kusurlu görülen 2 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 75. (Okul Taşıtı Teknik Eksikliği) ve 26. (Taşıma Kanunu) maddeleri kapsamında toplam 19 bin 167 lira idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli taşınması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - MANİSA