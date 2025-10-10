Haberler

Manisa'da Okul Servislerine Yoğun Denetim: Cezalar Kesildi, Araç Men Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 19 bin 167 lira ceza kesilirken, bir araç trafikten men edildi. Denetimlerin öğrencilerin güvenliği için devam edeceği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken 1 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23 ekip ve 45 personelin katılımıyla "Okul Servisi Denetimi" gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 192 okul servisi ve sürücüsü kontrol edilirken, denetimlerde kusurlu görülen 2 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 75. (Okul Taşıtı Teknik Eksikliği) ve 26. (Taşıma Kanunu) maddeleri kapsamında toplam 19 bin 167 lira idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli taşınması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.