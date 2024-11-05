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Manisa'da Okul Servislerine Yoğun Denetim: 10 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa'da Okul Servislerine Yoğun Denetim: 10 Araç Trafikten Men Edildi
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Manisa'da gerçekleştirilen okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 10 araç trafikten men edildi ve 73 bin 74 TL ceza kesildi. Toplamda 329 araç kontrol edildi, kusurlu bulunan 16 araca idari para cezası uygulandı.

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından yapılan okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 10 araç trafikten men edilirken 73 bin 74 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 04 Kasım 2024 tarihinde 30 ekip ve 48 personel ile gerçekleştirilen Okul Servisi Denetimi sonucunda;

329 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 16 araç ve sürücüsüne 73 bin 74 TL idari para cezası uygulandı. Denetimde 10 servis aracının trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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