Manisa'da Okul Servislerine Özel Trafik Denetimi Yapıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması Timleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirdi.

08-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 234 okul servisi kontrol edildi. Denetimler sırasında 234 sürücü, 1611 öğrenci ve 7 okul servis görevlisi olmak üzere 1852 kişiye; temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçları yönetmeliği ve servis araçlarında inme-binme kuralları konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sürücü ve öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin amacının öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, olabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve karayollarında kamu düzenini korumak olduğunu belirtti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, benzer denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini duyurdu. - MANİSA