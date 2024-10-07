Manisa'da Okul Çevresindeki Hurda Araçlara Müdahale

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezindeki okulların çevrelerinde atıl bir vaziyette bekleyen hurda araçlar tespit edilerek 7'si yediemin otoparkına çekildi, 10 tanesinin de sahiplerine araçların kaldırılması konusunda tebligat yapıldı.

Manisa'nın merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçesindeki 94 adet ilk, orta ve lise dengi okul çevresinde, okulların açıldığı günden bugüne kadar hurda ve atıl vaziyette bulunan araçlara yönelik düzenlenen çalışmalarda 10 araç tespit edildi. 10 aracın sahiplerine ulaşan ekipler, araç sahiplerine ulaşarak araçların kaldırılması için tebligat düzenledi. Araçlarını bulunduğu yerden kaldırması gerektiği uyarısı yapılan araç sahipleri atıl araçları bulunduğu yerden kaldırılacaklarını beyan ederken, ayrıca toplamda 7 adet hurda ve atıl vaziyette olan araç tespit edilerek yediemin otoparkına çekildi. Emniyetten yapılan açıklamada hurda ve atıl araçlarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MANİSA