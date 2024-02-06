Manisa'da okul çevrelerinde yapılan denetimde 24 şüpheli yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin güvenle eğitim hayatını sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde yaptığı denetlemede 24 şüpheli şahıs yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı öğrencilerin güvenle eğitim hayatını sürdürebilmeleri amacıyla 347 personelle denetleme yaptı. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, öğrenci yurtlarının çevreleri, park bahçeler, metruk binalar, okulla ilişkisi olmadığı halde okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar ve aranan şahıslara yönelik "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik Okul Çevreleri denetim uygulamasında" 4 bin 425 şahıs sorgulandı. Hakkında aranma kararı olan 24 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı kapsamda Trafik Jandarması Timlerince, okul servis araçlarına yönelik denetimde 921 okul servis araç ve şoförü kontrol edilirken, 3 araca cezai işlem uygulandı, 1 okul servis aracı trafikten men edildi, 1 okul servis şoförünün de sürücü belgesi 6 ay süre ile geçici olarak geri alındı. - MANİSA