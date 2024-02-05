Manisa'da Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Türkiye geneli çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması kapsamında saat 07.30-18.00 arası ülke genelinde eş zamanlı olarak Manisa'da da 133 ekip ve 393 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 2 bin 526 şahıs sorgulanırken 8 aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Uygulamada 414 okul çevresi, 459 umuma açık yer, 35 metruk bina, 1245 araç kontrol edilirken, 231 araca 490 bin 115 TL para cezası uygulandı. 367 okul servisinin kontrol edildiği uygulamada 38 okul servisine 61 bin 654 TL para cezası uygulanırken 12 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA