Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu - Haberler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Mevlüt Karaçor evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi ve Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Mevlüt Karaçor'dan (45) haber alamayan yakınları Turgutlu ilçesindeki evine gitti. Anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Karaçor'u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karaçor'un öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlamayan Karaçor'un kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, cenazesi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karaçor'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa