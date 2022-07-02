Manisa'da narkotik köpek timi eşliğinde kenevir operasyonu - Haberler

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Manisa'da narkotik köpek timi eşliğinde kenevir operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da narkotik köpek timi eşliğinde kenevir operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kök kenevir bitkisi ile tohumu ve kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kök kenevir bitkisi ile tohumu ve kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Köpek Timi ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çapaklı Mahallesi'nde 3 evde arama yaptı. Şüphelilerin evleri ve evlerinin eklentilerinde yapılan aramada, boyları 70 ile 170 santim arasında değişen 23 kök kenevir bitkisi, 328 gram kubar esrar, 221 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (bong) ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç. (42) tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Salihli Kenevir Manisa 3. Sayfa Haberler

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