Manisa'da Muhtarlık Binası Kundaklama Olayında 2 Tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlık binasının 29 Haziran tarihinde kundaklanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 29 Haziran günü saat 01.15 sıralarında Kamilsu Caddesi üzerinde bulunan Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığının giriş kapısının yüzü maskeli, beyaz kasklı bir şahıs tarafından benzin dökülerek yakılması olayı ile ilgili olarak, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince olay yeri çevresinde bulunan çok sayıda kamera görüntüleri incelenerek olayı gerçekleştiren şahısların E.A. (31), İ.Y. (39) ve A.T. (52) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adli makamlarca E.A. (31) ve İ.Y. (39) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, A.T. (52) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA