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Manisa'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Manisa'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya kafasını beton zemine çarparak yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya kafasını beton zemine çarparak yaralandı.

Kaza bugün Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Yeni Garaj arka kapısının önünde meydana geldi.

Minibüsten indikten sonra yeni garaja doğru yaya olarak geçmek isteyen Adem K. (72)'ya Turgutlu istikametinden yeni garaj istikametine seyir halindeki Enes B. idaresindeki 45 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle feci şekilde kafasını beton zemine çarpan yaşlı adam yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen Adem K.'nın tedavisine devam edilirken, emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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