Manisa'da motosiklet yaban domuzuna çarptı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da motosiklet yaban domuzuna çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Manisa'da motosiklet yaban domuzuna çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletiyle domuza çarpan sürücü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletiyle domuza çarpan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu yönüne seyir halinde olan İ.M. yönetimindeki 45 ZB 9172 plakalı motosiklet, Sivrice Mahallesi'nde yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle savrularak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title