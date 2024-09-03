Manisa'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Denetimi: 338 Araça 924 Bin 576 TL Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan motosiklet ve elektrikli bisiklet denetiminde 338 araç ve sürücüsüne 924 bin 576 TL idari para cezası uygulanırken 35 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 -2 Eylül tarihleri arasında 24 ekip ve 43 trafik personeli ile 12 asayiş personelinin katılımıyla 'Motosiklet/Motorlu Bisiklet' özel denetimi gerçekleştirildi. Denetim sonunda 1.258 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 338 araç ve sürücüsüne toplam 924 bin 576 TL idari para cezası uygulandığı ve 35 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA