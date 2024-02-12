Manisa'da motosiklet sürücülerine denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Büro Amirliği tarafından motosiklet sürücülerine yönelik il genelinde denetleme yapıldı. Bin 504 sürücünün denetlendiği uygulamada 128 sürücüye kask kullanmamaktan, 45 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye abart egzoz kullanmaktan, 4 sürücüye araç üzerinde teknik değişiklik yapılmasından, 7 sürücüye yetersiz ehliyetten, 8 sürücüye plakasız araç kullanmaktan ve 41 sürücüye diğer kanun maddelerinden toplamda 1 milyon 20 bin 368 TL para cezası kesilirken 9 araç ise trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yaşanabilecek ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi. - MANİSA