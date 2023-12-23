Manisa'da Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından 6 ekip 6 personel ile "Sevgi Yolları ve Motosiklet Denetimi" gerçekleştirildi. 77 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde kusurlu görülen 23 araç ve sürücüsüne toplam 38 bin 170 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi. - MANİSA